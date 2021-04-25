В Коми работники получат зарплату 30 апреля из-за долгих выходных

Некоторые россияне получат заработную плату за май в непривычные дни Фото: Архив "КП"

С 1 мая жители России уйдут на долгие выходные. Майские каникулы, как успели их прозвать в народе, продлятся до 10 мая включительно. Из-за этого многие работники получат свою зарплату раньше срока – 30 апреля.

Как уточнили в Минтруде РФ, если период выплаты зарплаты выпадает на праздничный или выходной день, то работодатель должен перечислить деньги накануне. То есть зарплата за май россиянам придет уже в пятницу, прямо перед началом выходных.

Напомним, решение о продлении майских выходных принял президент России Владимир Путин. Так, рабочие дни с 4 по 7 мая теперь стали праздничными. Оплачиваться они будут в полном объеме и никак не повлияют на зарплату работников в конце месяца.

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