В Сыктывкаре рано утром загорелся частный жилой дом

В тушении пожара были задействованы 23 огнеборца и 7 единиц техники Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре был зафиксирован пожар в частном доме. Возгорание произошло рано утром на Заводской улице. По словам очевидцев, здание начало полыхать за считанные секунды.

Буквально за пять минут прибыли на место и служба спасения. Пожарные за 1,5 часа потушили огонь.

- Пожарные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. В 10:47 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. В результате возгорания повреждено строение дома на площади 100 м2, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что никто из жильцов не пострадал. На данный момент на месте пожара работает дознаватель, которому предстоит установить истинную причину возгорания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мощный пожар разгулялся в заброшенном поселке Коми (подробности)