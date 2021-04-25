В Коми 27-летний парень не поддался на уловку мошенников и сохранил 1,5 млн рублей

Житель Воркуты не поддался на уловку мошенников Фото: архив "КП"

Одна из распространенных схем дистанционного мошенничества, с которой сталкиваются граждане – это списание денежных средств с банковской карты после звонка, якобы, от сотрудника банка.

В дежурную часть в Воркуте обратился 27-летний воркутинец. Молодой человек рассказал, что ему позвонили из банка и сообщили, что на его имя пытаются оформить кредит. Для пресечения незаконных действий владельцу банковской карты рекомендовали самому получить заем на ту же сумму. Воркутинец сходил в банк, где оформил кредит на 1,5 миллиона рублей и собирался перевести денежные средства на озвученный липовым консультантом счет.

Однако мужчина вспомнил, что о подобных случаях мошенничества он был информирован участковым уполномоченным полиции. В дальнейшем северянин не стал действовать по указке мошенника. Он прервал с ним разговор и обратился в полицию.

Полицейскими установлено, что аферисты беседовали с потерпевшим, используя более, чем 20 номеров телефонов, зарегистрированным в городе Москва.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на преступление» и «Мошенничество». Проводятся следственно-оперативные действия.

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