В конце мая в Коми увеличится стоимость сахара

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Жителей Коми с 31 мая может ждать неприятный сюрприз. Цены на сахар могут резко подскочить.

В конце последнего месяца весны истекает срок действия соглашений о заморозке цен. Сахар до 1 июня не может стоить дороже 36 рублей (опт) и 46 рублей (розница).

А вот цены на подсолнечное масло заморожены до осени 2021 года. Так,1 литра масла должен быть на уровне 95 и 110 рублей соответственно, сообщают на сайте Правительства РФ.

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