В Коми некоторые работники смогут получить двойной оклад за работу

Назван способ получить двойной оклад за работу Фото: Архив "КП"

Жители Коми могут получить зарплату в двойном размере, если выйдут на работу в выходные дни. В России они объявлены с 1 по 10 мая.

Как рассказал юрист Юрий Капштык, соответствующая норма закреплена в статье 153 Трудового кодекса РФ и в письме Роструда от 8 февраля 2021 года. Однако есть нюансы, предупредил юрист.

- При использовании схемы оплаты «оклад+сдельно» работник получит расчет только по окладу, так как никакой продукции в эти дни он не выпускает, - цитирует его слова «Российская газета».

Кто-то и вовсе не получит оклад в двойном размере. Речь идет о работниках предприятий, которые относятся к категории непрерывно действующих. Для них праздничные дни являются обычными рабочими. Дополнительных поощрений им ждать не стоит, заключил юрист.

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