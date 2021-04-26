Роспотребнадзор Коми отстоял около 800 тысяч в пользу потребителей

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Роспотребнадзор по Коми рассказал об итогах судебной практики по защите прав потребителей за 1 квартал 2021 года.

Всего специалистами управления было направлено в судебные органы 10 исков в защиту прав потребителей. Рассмотрено и удовлетворено 7 исковых заявлений, в пользу потребителей присуждено 153 тысячи рублей.

Также специалисты управления принимали участие в судебных заседаниях для дачи заключения по делам о защите прав потребителей. С их помощью присуждено 627 тысяч рублей.

Управление Роспотребнадзора по Республике Коми напоминает о Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей, с помощью которого можно ознакомится с образцами претензий и исковых заявлений в разделе «справочник потребителя», вкладка «примерные формы документов».

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