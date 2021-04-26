В Коми «Диктант Победы» можно будет написать на 159 площадках

Фото: диктантпобеды.рф

Акция по сохранению исторической памяти «Диктант Победы» пройдет 29 апреля.

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам России и других государств проверить свои знания о событиях 1941-1945 годов.

В Республике Коми написать диктант можно будет на 159 подготовленных площадках, в том числе в 120 школах. Выбрать площадку и записаться можно на сайте диктантпобеды.рф.

Диктант Победы проводится очно и онлайн. Для дистанционного участия в необходимо зарегистрироваться на официальном сайте акции.

При регистрации на сайте можно быстро узнать свой результат при очном участии, есть возможность самостоятельно скачать именные дипломы участников и победителей, можно зарабатывать баллы и получать призы от организаторов за активное участие в Диктанте Победы. Здесь же можно пройти тренировочные тесты от создателей диктанта.

Диктант Победы включает в себя два варианта по 25 вопросов в каждом. Время ответа – 45 минут.

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