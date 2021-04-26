Суд в Коми не разрешил забрать землю за долги

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Усть-Куломским районный суд отказал в удовлетворении исковых требований судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на земельный участок.

Материалами дела установлено, что в производстве судебного пристава-исполнителя находятся на исполнении исполнительные документы о взыскании денежных средств с ответчика Б. А в собственности у должника имеется 1/3 доли земельного участка, на нее и просил обратить взыскание.

При этом судебным приставом-исполнителем по делу не представлены доказательства, подтверждающие отсутствие или недостаточность у должника денежных средств для производства взысканий по исполнительным документам, а также иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, у суда отсутствовали правовые основания для удовлетворения иска.

Решение суда вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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