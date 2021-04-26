Синоптики отчитались о продвижении ледохода в Коми

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Синоптики рассказали о последних данных по ледоходу в Коми. В ближайшие трое суток вода выйдет на пойму на р. Летка у с. Летка, на р. Луза у с. Верхолузье и у с. Объячево, на р. Вычегда у с. Межог, на р. Сысола у п. Первомайский.

Ледоход различной интенсивности сохраняется на р. Вычегда на участке Усть-Нем — М. Кужба, на р. Вишера у с. Лунь, на р. Нившера у с. Троицк, в верхнем течении р. Вымь, в нижнем течении р. Мезень. На р. Летка и Луза, на р. Вычегда у с. Помоздино, на участке Сторожевск — Межог, на р. Локчим, на р. Сысола, в нижнем течении р. Вымь, в верхнем течении р. Мезень и на всем протяжении р. Вашка, на р. Ухта у г. Ухта чисто.

На р. Печора на участке Усть-Унья (1647 км) — Усть-Воя (992 км) ледоход различной интенсивности, голова ледохода развивается на участке Усть-Воя ( 992 км) — Даниловка ( 955 км), ниже подвижки льда до с. Конецбор (933 км), до с. Щелья-Юр ледостав с закраинами. Продолжаются подвижки льда в районе с. Усть-Цильма ( 429 км), ниже ледостав. Вскрытие р. Печора у с. Усть-Кожва ожидается 27-28 апреля.

Начался ледоход в нижнем течении р. Илыч. Продолжается ледоход на реках Цильма, Пижма. На р. Ижма сохраняется редкий ледоход на участке Усть-Ухта — Картайоль. На р. Вишера у с. Лунь, на р. Вашка у с. Вендинга вода на пойме.

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