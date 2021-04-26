Воркутинка украла у знакомой браслет за 4 тысячи

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Воркуте местную жительницу 1994 года рождения подозревают в краже браслета стоимостью более 4 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратилась воркутинки 1966 года рождения. Горожанка заявила, что у нее украли золотой браслет. Сумма ущерба составила более 4 тысячи рублей. Женщина рассказала, что к ней пришли гости. Она положила браслет на компьютерный стол, однако после ухода знакомых украшение из квартиры исчезло.

Правоохранители установили личность женщины, причастной к хищению. Ей оказалась ранее судимая воркутинка, 1994 года рождения. Выяснилось, что вместе с другими знакомыми она распивала спиртные напитки дома у потерпевшей. Когда хозяйка отвлеклась, злоумышленница положила золотое изделие в карман и ушла. Возбуждено уголовное дело о краже.

Подозреваемая призналась в содеянном. Похищенный браслет она успела сдать в ломбард, а средства потратила по своему усмотрению. Злоумышленница сейчас под подпиской о невыезде.

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