В Сыктывкаре к горожанам вышла дикая лиса

Фото: скриншот видео

Жители Сыктывкара стали свидетелями того, как дикая лиса, никого не пугаясь, вышла к людям. Животное охотно позировало для фото и видео. Ролик, к слову, сразу разошелся в социальных сетях.

По словам очевидцев, кадры были сделаны у базы отдыха «Парма». Говорят, что лис здесь можно увидеть часто, так как некоторые жители города прикармливают диких животных из леса. Многих этот факт смущает, а кого-то даже злит.

«Всё вам хихоньки да хаханьки. Может, дойдёт до глупых голов, что нельзя прикармливать дикого зверя», - не разделяет радости других комментаторов Нина Н.

Ее слова нашли поддержку и у десятков других пользователей соцсети. По их словам, животные обленятся и перестанут охотиться, а значит, не смогут найти себе пропитание самостоятельно.

«Прикормки доведут дикого зверя до смерти. Они перестают людей боятся, подходят близко к домам, дорогам. Там и под колеса попадают или собаки раздирают», - написала Наталья О. из Коми.

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