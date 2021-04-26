В Княжпогостском районе «Лада» съехала в кювет и опрокинулась

В воскресенье, 25 апреля, в Княжпогостском районе ВАЗ-21102 съехал в кювет и опрокинулся. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел около трех часов ночи. Водитель 1987 года рождения за рулем ВАЗ-21102 ехал по автодороге Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар со стороны Ухты в сторону столицы Коми. На 247-м километре дороге мужчина не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения кювет. После этого машина опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель. Он получил вывих плеча. Госпитализация пострадавшему не потребовалась.

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