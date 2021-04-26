В Коми мужчина избил женщину за сломанный бочок унитаза и держал ее в плену

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В Печоре мужчина отправится в тюрьму на 3,5 года за жестокое избиение своей подруги. Осужденный не только физически измывался над своей жертвой, но и держал ее взаперти, чтобы никто не узнал, что он творит с женщиной.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми, минувшей весной 54-летний ранее судимый мужчина познакомился с местной жительницей, у них завязались романтические отношения. При первом же «свидании» печорец раскрыл все карты: ранее он сидел в тюрьме, а кличка у него «Зима», потому что знакомые зовут его «отмороженным на голову». Данный факт женщину никак не смутил.

Через месяц после знакомства пара вновь проводила вечер за распитием алкоголя. Девушка в злополучный день пошла в туалет, где случайно сломала бочок унитаза. Хозяин квартиры пришел в ярость и избил женщину.

«Данный факт разозлил хозяина, и он со злости нанес ей не менее семи ударов по голове и телу, причинив средней тяжести вред здоровью. На этом мужчина не остановился. С целью сокрыть наличие у потерпевшей следов насилия он потребовал не покидать квартиру без его разрешения, закрыв входную дверь на ключ и лишив женщину свободы. На её просьбы выпустить из «заточения» он угрожал убийством», - уточнили в прокуратуре.

Приговором мирового судьи печорец признан виновным в совершении трех статей УК РФ: «Причинение средней тяжести вреда здоровью», «Угроза убийством», «Незаконное лишение свободы».

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