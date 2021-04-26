В Сыктывкаре осудили молодого наркоторговца

Сыктывкарским городским судом осужден местный житель за попытку сбыта наркотиков Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре 26-летний парень оказался на скамье подсудимых. Его признали виновным в попытке сбыть наркотики.

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры, молодой житель столицы вступил в состав ОПГ, занимающейся незаконным оборотом наркотических средств. Он «трудоустроился» туда в качестве закладчика наркотических средств. В ходе поиска наркотика, спрятанного вблизи жилого дома в районе Кировского парка, парень был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснил, что сбывать наркотики не намеревался, а хотел их похитить. Вместе с тем, представленными государственным обвинителем суду доказательствами была полностью доказана вина молодого человека, которому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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