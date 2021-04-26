Пьяный 23-летний парень в Сыктывкаре разгромил чужую машину

Хулиганские действия зафиксировала камера видеонаблюдения Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 23-летнего местного жителя за умышленное повреждение чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Коми.

Судом установлено, что в июле 2020 года молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил элитную иномарку «TOYOTA RAV 4». Он нанес по крыше припаркованного в одном из авто не менее двух ударов камнем. В результате повреждения автомобиля собственнику причинен значительный материальный ущерб на сумму более 200 тысяч рублей. Обстоятельства произошедшего зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная во дворе дома, в связи с чем злоумышленника удалось установить по «горячим следам».

Сыктывкарский городской суд назначил виновному с учетом имеющихся непогашенных судимостей, в том числе за аналогичное преступление, наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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