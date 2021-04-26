Жители Коми стали больше денег тратить на услуги ЖКХ

Фото: архив КП

В первом квартале 2021 года жители Коми потратили на жилищно-коммунальные услуги 4,2 миллиарда рублей, это на 3,1% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Комистат.

Жители республики потратили на оплату различных услуг 12,4 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах это на 6,4% меньше, чем годом ранее. В начале года из всех видов услуг увеличились расходы на получение услуг, которые оказываются людям пожилого возраста и инвалидам: они выросли более чем втрое (объем рынка специалисты оценили в 121 миллион рублей). На 2,2% увеличились траты на услуги почтовой связи и курьеров (общая сумма оказалась 85 миллионов рублей). Незначительно — всего на 0,1% — возросли расходы на учреждения физкультуры и спорта (общая сумма составила около 128 миллионов).

Коммунальные платежи населения выросли на 3,1% до 4,2 миллиарда рублей, жилищные платежи увеличились на 2,4 млрд до 1,3 млрд.

Сильнее всего от сокращения денежного потока пострадали санаторно-курортные организации: в январе-марте 2021 году население потратило на них 8,3 миллиона рублей — на 85% меньше. Доходы транспортных предприятий сократились на 40% до 867 миллионов рублей, турагентств и туроператоров — на 30% до 378 миллионов рублей. Учреждения культуры заработали 110 миллионов рублей — на 17% меньше, чем годом ранее, ветеринарные организации — на 18% меньше (9,7 миллиона).

Жители Коми незначительно сократили расходы на связь и интернет – всего на 3% (общий объем расходов составил 1,9 миллиарда рублей). Снизились траты на бытовые нужды (на 1,6%), на медицинское обслуживание (на 2%), на получение образования (на 4,1%) и на юридические услуги (на 4,3%).

В структуре расходов самые большие суммы расходуются на коммунальные услуги: из каждых 10 рублей 3,4 рубля приходится отдавать за «коммуналку». Затем идут телекоммуникационные услуги (доля в расходах — 14%), бытовые (10%), жилищные (10%), транспортные (7%), медицинские (6%) и образовательные (6%) услуги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сколько заплатили и задолжали жители Коми за услуги ЖКХ в 2020 году (подробнее)