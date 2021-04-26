В Инте из-за трех детей, игравших на льду, вызвали спасателей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Инте из-за трех детей, игравших на рыхлом льду, вызвали спасателей. Инцидент произошел в воскресенье, 25 апреля.

В Интинский аварийно-спасательный отряд «СПАС-Коми» поступил звонок о том, что в районе ТЭЦ на реке Большая Инта трое детей играют на льду. Их заметили прохожие, которые и сообщили в Службу спасения.

Спасгруппа выехала на место вызова, чтобы проверить информацию. Оказалось, что посередине реки на рыхлом льду находились трое подростков. Увидев машину спасателей, они самостоятельно покинули лед и вышли на берег. Как передает «Комиинформ», спасатели провели с детьми беседу и отправили домой.

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