В Коми на реке Уса трагически погиб мужчина

В Усть-Цилемском районе на реке Уса погиб мужчина Фото: архив "КП"

В Коми при трагических обстоятельствах погиб 64-летний житель села Трусово. Об этом сообщает «Комиинформ» со ссылкой на собственный источник в МЧС республики.

Известно, что несчастный случай произошел накануне. Двое друзей сплавлялись по реке Уса на лодке, когда в какой-то момент они наткнулись на льдину. Лодку очень сильно качнуло, в результате чего один из мужчин упал в ледяную воду и утонул.

Тело мужчины водолазы нашли в тот же день. По данному факту начата проверка.

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