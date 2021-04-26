Елена Васильева назначена врио постпреда Коми при президенте России

Соответствующее распоряжение подписал глава Коми Фото: Архив "КП"

Елена Васильева назначена и.о. постоянного представителя Коми при Президенте России. Соответствующее распоряжение подписал глава Коми Владимир Уйба. Отмечается, что в силу документ вступает сегодня.

Ранее этот пост занимал Сергей Мамонов. Две недели назад он был освобожден от этой должности.

В настоящее время его кандидатура рассматривается на должность в структуре федеральных органов исполнительной власти, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.

Справка

Родилась 29 июля 1964 года в г. Черемхово Иркутской области.

В 1989 году с отличием окончила Томский государственный университет.

В 1999 году с отличием окончила Дипломатическую академию МИД России

Кандидат социологических наук

1989 – 1990 гг. – научный сотрудник Томского государственного университета

1991-1995 гг. – аспирант Института социологии Российской академии наук

1996 - 1997 гг. – научный сотрудник Института анализа и управления конфликтами и стабильностью

1997 – 1999 гг. – научный сотрудник Института социологии РАН

2000 – 2012 гг. – консультант, заместитель руководителя Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации

2013- по н.в. – заместитель постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации

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