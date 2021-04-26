Елена Васильева назначена врио постпреда Коми при президенте России

Соответствующее распоряжение подписал глава Коми
Фото: Архив "КП"
Елена Васильева назначена и.о. постоянного представителя Коми при Президенте России. Соответствующее распоряжение подписал глава Коми Владимир Уйба. Отмечается, что в силу документ вступает сегодня.
Ранее этот пост занимал Сергей Мамонов. Две недели назад он был освобожден от этой должности.
В настоящее время его кандидатура рассматривается на должность в структуре федеральных органов исполнительной власти, говорится в сообщении пресс-службы главы Коми.
Справка
Родилась 29 июля 1964 года в г. Черемхово Иркутской области.
В 1989 году с отличием окончила Томский государственный университет.
В 1999 году с отличием окончила Дипломатическую академию МИД России
Кандидат социологических наук
1989 – 1990 гг. – научный сотрудник Томского государственного университета
1991-1995 гг. – аспирант Института социологии Российской академии наук
1996 - 1997 гг. – научный сотрудник Института анализа и управления конфликтами и стабильностью
1997 – 1999 гг. – научный сотрудник Института социологии РАН
2000 – 2012 гг. – консультант, заместитель руководителя Представительства Томской области при Правительстве Российской Федерации
2013- по н.в. – заместитель постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации
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