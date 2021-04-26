Сыктывкарке дали условный срок за отмывание 6,5 миллиарда рублей

Фото: архив КП

В Сыктывкаре местную жительницу признали виновной в легализации денег, полученных преступным путем и еще ряде преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

К услугам злоумышленников прибегали коммерсанты, которые захотели скрыть деньги от налогового и финансового контроля. Соучастники проводили инкассацию денег, прием и выдачу наличных, а также кассовое обслуживание. За это они получали вознаграждение в размере от 2 до 6% от обналичиваемой суммы. Всего в ходе незаконной банковской деятельности совершили финансовые операции на сумму 6,5 миллиарда рублей. Размер извлеченного дохода составил 347 миллионов рублей.

Кроме того, с использованием сети киосков и терминалов фигурант дела и другие соучастники принимали от населения деньги средства в качестве оплаты за коммунальные услуги. После сбора платежи не перечислялись на специальные счета в банках, а передавались в ООО «Система Город» и ООО «Единая процессинговая система «Облака». Дальше деньги за вычетом 6% развозились курьерами заказчикам наличности в разные города. На счета вышеуказанных фирм обратно поступали безналичные средства, которые впоследствии частично или полностью направлялись для оплаты коммунальных услуг.

Отдельной строкой дохода являлись махинации на рынке ценных бумаг с использованием созданного ими ООО «Инвестиционная компания «Дилер». Получая от клиентов акции крупных предприятий, мошенники обманным путем похищали их. Ущерб потерпевшим составил около 225 миллионов рублей. Участницу преступлений приговорили к трем годам лишения свободы условно. Приговор в законную силу не вступил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Воркуте занимались отмыванием денег

Схема была хорошо налажена, но всё равно дала сбой (подробнее)