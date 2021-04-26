Состояние упавшего из окна 3-летнего мальчика оценивается как удовлетворительное

Фото: «Плохие новости»

Состояние трехлетнего малыша из Воркуты улучшилось за сутки. Мальчик упал с большой высоты в сугроб, пока его родители были пьяны. Врачи накануне стабилизировали мальчика и сообщили, что состояние оценивается как среднее.

Несчастный случай произошел в выходные в Воркуте. Ребенок остался один с отцом, однако должного внимания сын от папы не получил: мужчина проводил не за играми, а за рюмкой алкоголя. Мама малыша тоже не была дома в злополучный день. Она ушла в гости, где без спиртного также не обошлось.

Отмечается, что семья на учете не состояла, но характеризовалась соседями как неблагополучная.

Данный инцидент находится на контроле МВД.

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