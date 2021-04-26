В Коми осудили троих браконьеров, убивших самку лося

Несмотря на неопровержимые доказательства вины, подсудимые выдвинули невероятную версию своей непричастности Фото: Архив "КП"

Ижемским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении жителей поселка Том, села Ижма и Ухты. Мужчины марте 2020 года осуществили незаконную охоту, добыв самку лося недалеко от реки Черная Кедва.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, указали, что мясо и внутренние органы животного нашли собаки. Между тем, местным охотинспектором совместно с сотрудниками полиции было установлено место незаконной охоты, с помощью металлодетектора в снегу найдены гильзы, а в стволах деревьев найдены пули. По результатам проведенной судебной экспертизы установлена принадлежность гильз и пуль оружию, изъятому у браконьеров.

Несмотря на неопровержимые доказательства вины, подсудимые выдвинули версию о том, что все доказательства были сфальсифицированы охотинспектором с целью улучшения показателей по службе, а они находились на рыбалке в лесу, однако данная версия подсудимых была опровергнута совокупностью исследованных судом доказательств. Как установлено, двое из подсудимых в момент осмотра их саней, где были обнаружены свежие внутренности лося, приехали на снегоходах в зимних маскировочных костюмах, при них находились заряженные карабины и собаки охотничьих пород, а снастей для рыбалки ни при них, ни в лесной избушке не было. Также в санях обнаружены окровавленные сапоги и шерсть лося.

- В результате преступных действий указанных выше лиц государству причинен ущерб в размере 400 тысяч рублей, который взыскан с них по приговору суда. Двум подсудимым назначено наказание в виде 3 лет 3 месяцев лишения свободы условно, третьему – в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей. При этом конфискованы орудия совершения преступления, а также личное имущество (два автомобиля) в счет погашения ущерба, - прокомментировали решение суда в прокуратуре Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Двум браконьерам рыбалка в заказнике Коми стоила больше 100 тысяч (подробности)