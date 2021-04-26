В Сыктывкаре на месяц ограничат движение в районе столичного «кольца»

В Сыктывкаре будет ограничено движение автотранспорта на 1/3 ширины проезжей части по улице Коммунистическая в районе дома № 51 по Октябрьскому проспекту и в районе дома № 53 по Октябрьскому шоссе. Об этом сообщает городская мэрия.

Уточняется, что ограничение связано с предстоящим капитальным ремонтом водовода, который начнется с утра 27 апреля 2021 года и продлится до 30 мая.

По информации ОАО «Сыктывкарский водоканал», предприятие приступит к реализации второго этапа капитального ремонта участка сети стального водовода по улице Октябрьский проспект протяженностью 130 погонных метров и диаметром 500 мм. В ближайшее время будут завезены трубы, проведен демонтаж ограждений и кабелей связи, демонтаж брусчатки начался с минувшей субботы. Завершение работ запланировано на 30 мая.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, несмотря на то, что водовод проходит не только под тротуаром по Октябрьскому проспекту, но и под проезжей частью улицы Коммунистическая, в районе столичного «кольца», вскрытие дорожного полотна проезжей части потребуется частично. Работы будут выполняться методом протаскивания трубы под дорогой.

Водовод 1970 года ввода в эксплуатацию и находится в аварийном состоянии - имеются многочисленные утечки, поэтому требуется его капитальный ремонт путем замены на полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) диаметром 500 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре произошла крупная коммунальная авария (подробности)