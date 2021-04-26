В Ухте у должника арестовали Toyota Land Cruiser

Фото: управление ФССП по Коми

Сотрудник ОСБ кредитной организации помог судебным приставам Ухты арестовать Toyota Land Cruiser должника. Об этом сообщили в пресс-службе управлении ФССП по Коми.

В отделении судебных приставов по Ухте было возбуждено исполнительное производство о наложении в ареста на автомобиль. Кредитная организация добилась такой обеспечительной меры в рамках судебного процесса о взыскании задолженности по кредиту.

Получив постановление, должник заявил, что Toyota Land Cruiser находится на ремонте. Однако судебный пристав-исполнитель усомнилась в правдивости этих сведений и с помощью системы видеофиксации установила, что внедорожник ездит из Ухты в Сосногорск, на Ярегу, в Нарьян-Мар.

Взыскатель следил за ходом исполнительного производства и оказал приставу содействие в розыске транспортного средства. Сотрудник ОСБ кредитной организации поздно вечером увидел припаркованный автомобиль с указанными в исполнительном документе номерами. Судебные приставы немедленно выехали на место и в присутствии понятых составили акт описи и ареста Toyota Land Cruiser. Хранителем назначен должник, который предупрежден об уголовной ответственности за незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту.

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