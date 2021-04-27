В Коми отсудили компенсацию за ущерб машине от сбитого спаниеля

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В Сыктывкаре мировой судья удовлетворил исковые требования о взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП. Необычно то, что ущерб причинен сбитым на дороге спаниелем. Выплачивать, конечно, будет не собака, а ее владелец.

В обоснование заявленных требований истец указал, что во время управления транспортным средством совершил наезд на собаку, неожиданно выбежавшую на проезжую часть дороги перед автомобилем истца. В результате ДТП на машине появились повреждения. Виновной в дорожно-транспортном происшествии истец считает владельца собаки, поскольку ответчик допустила неконтролируемое передвижение животного без поводка.

В свою очередь, ответчик не признала исковые требования, указав, что повреждения на транспортном средстве истца не могли появиться от столкновения с собакой породы спаниель, поскольку после происшествия собака получила незначительные телесные повреждения.

В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик, выгуливая собаку возле проезжей части, отпустила её с поводка, после чего собака, перепрыгнув через снежный бруствер, выбежала на проезжую часть, где в это время двигалась автомашина под управлением истца, в результате чего произошло столкновение автомашины с собакой.

В соответствии с п. 1 ч. 5 ст. 13 Федерального закона № 486-ФЗ от 27.12.2018 "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", при выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги.

В соответствии со ст. 137 Гражданского кодекса Российской Федерации к животным применяются общие правила об имуществе постольку, поскольку законом или иными правовыми актами не установлено иное.

Исследовав и оценив представленные сторонами доказательства, мировой судья удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Решение в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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