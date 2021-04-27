Сыктывкарка наказала недобросовестного печника и сама выложила печь

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Жительница Сыктывкара через суд взыскала с недобросовестного печника долг по договору оказания услуг, проценты и компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб.

Жительница Эжвы построила на своем дачном участке домик. Нужна была печь. Увидела рекламу господина П. и заключила с ним договор на кладку печи с возведением фундамента. Стоимость работ по договору составила 300 000 рублей.

Женщина внесла аванс в размере 150 000 руб. П. произвел единственный вид работ - установку свай, до начала судебного разбирательства уклонялся от выполнения работ и возврата денежных средств.

Целых три месяца она пыталась договориться с П. о производстве работ, но он, получив деньги, от исполнения обязательств уклонялся.

Причинение морального вреда при обращении в суд женщина обосновала тем, что бездействием П. были нарушены ее планы по строительству дачного домика. Она была вынуждена заниматься тяжелым физическим трудом - в одиночку замешивать раствор, заливать фундамент под печь.

Впоследствии, изучив множество соответствующей литературы, также самостоятельно выложила печь. После обмана ее П. она боялась передавать деньги и доверить выполнение работ кому-либо еще.

С учетом установленных обстоятельств, Эжвинский районный суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

Решение не вступило в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

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