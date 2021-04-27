Жителям Коми рассказали о порядке выплаты зарплаты в период с 4 по 7 мая

Тем, кто будет работать в эти дни, оплатят дни в обычном размере
Фото: Архив "КП"
Стал известен порядок выплаты зарплаты в период с 4 по 7 мая. Напомним, указом президента России Владимира Путина эти дни установлены нерабочими с сохранением заработной платы. В федеральном Минтруде объяснили, как будут оплачивать выход на работу в эти дни.
Так, те, кто будет работать в названные даты, им оплатят работу в обычном размере, так как указанные дни все равно не входят в число праздничных дней.
Также уточняется, что организации и органы власти должны определить количество работников, обеспечивающих их функционирование в период с 1 по 10 мая включительно. Отмечается, что привлечь сотрудников к работе могут и без их согласия.
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