В деревне Усть-Ижма Коми приступили к строительству школы-сада

В ижемской деревне Усть-Ижма приступили к строительству школы-сада Фото: Архив "КП"

В деревне Усть-Ижма начались первые подготовительные работы для строительства школы-сада. Подрядчиком уже огражден земельный участок, завершается обустройство хозблока для рабочих – установлены баня, столовая, два жилых комплекса. В настоящее время проводятся работы по срезу плодородного слоя земли для дальнейшей планировки участка.

Напомним, решение о строительстве школы-сада было принято Главой Республики Коми Владимиром Уйба в августе 2020 года в ходе рабочей поездки в Ижемский район. Проект был включен в Адресную инвестиционную программу республики на 2021-2022 годов. В феврале текущего года объявлен аукцион на строительство. Цена контракта составляет более 300 млн рублей.

По проекту новое учебное заведение будет одновременно школой для 90 учеников и детским садом для 40 воспитанников. При подготовке проектно-сметной документации использовался типовой проект школы-сада в селе Покровка Алтайского края. Кирпичное здание будет двухэтажным, в нем будут столовая, спортзал, игровые комнаты, просторные кабинеты. Пришкольная территория будет полностью благоустроена: появятся спортивные площадки для гимнастики, волейбола и бадминтона, футбольное поле, круговая беговая дорожка.

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