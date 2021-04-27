Житель Коми пытался купить запчасти и лишился 25 500 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сосногорском районе местный житель 1986 года рождения пытался купить автозапчасти и перевел мошенникам 25 500 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Мужчина нашел в одной из групп социальных сетей объявление о продаже автозапчастей для легковых автомобилей. Связавшись по телефону с автором объявления, он решил купить комплектующие детали для своего авто. Поставщик попросил перечислить ему 25 500 рублей, пообещав, что вскоре отправит ему заказанный товар.

Житель Коми перевел эти деньги, но товар так и не получил. После этого он обратился в полицию. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Ярославской области 1996 года рождения. Злоумышленник признал свою вину и полностью возместил ущерб пострадавшему. Сейчас он под подпиской о невыезде.

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