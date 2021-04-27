В Коми растет число заболевших ОРВИ и гриппом среди детей

Так, за минувшую неделю заразились ОРВИ и гриппом более 5 тысяч детей Фото: Архив "КП"

В Роспотребнадзоре Коми рассказали об уровне заболеваемости гриппом и ОРВИ в столичных школах и детских садиках. Так, за минувшую неделю заразились ОРВИ и гриппом только в Сыктывкаре 3 138 человек. Немаловажно, что почти половина заразившихся – это дети в возрасте до 17 лет.

В столичных школах ОРВИ подхватили 1 242 ученика и 32 педагога, а вот в детских садиках ситуация куда хуже. Из 19 779 дошколят болеют 1 794 (9,07%). Инфицированы и 70 работников образовательного учреждения.

Всего в Коми за прошедшую неделю за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 7 238 человек, в том числе детей – 5 055. Среди заболевших – 69,8% составляют дети в возрасте до 14 лет, 30,2% - взрослое население.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми», в регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полная безвкусица: «Комсомолка Коми» испытала на себе побочные эффекты прививки от COVID-19 (подробности)