За сутки в авариях в Коми пострадали три женщины

Фото: управление ГИБДД по Коми

В понедельник, 26 апреля, в Коми произошли два ДТП, в которых пострадали три женщины. Об этом сообщили в республиканском управлении ГИБДД.

Первая авария произошла в 17.25 в Печоре. Женщина 1988 года рождения за рулем Opel Astra ехала по улице Островского в Печоре. Напротив дома №42 она не справилась с управлением и врезалась в дерево. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшую увезли в больницу.

Второе ДТП произошло в Ухте в 20:55. Девушка 2002 года рождения за рулем KIA Spectra ехала по трассе Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар в сторону Сосногорска. На 341-м километре она не справилась с управлением. В итоге иномарка съехала с дороги, и иномарка опрокинулась.

В ДТП пострадала водитель и ее пассажирка, тоже 2002 года рождения. У обеих диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы. Госпитализация никому из них не потребовалась.

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