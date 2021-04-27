В Сыктывкаре на месяц ограничат движение транспорта по одной из улиц

В Сыктывкаре на месяц будет ограничено движение транспорта по улице Республиканской Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре на месяц будет ограничено движение транспорта по улице Республиканской. Об этом сообщает городская мэрия.

В администрации уточнили, что это связано с проведением земельных работ АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» по улице Интернациональной.

Ограничение движения транспорта на всю ширину проезжей части по Республиканской улице будет проведено в районе дома № 16/1 и в районе дома № 25 с 08:00 часов 28 апреля 2021 года до 22:00 часов 28 мая 2021 года.

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