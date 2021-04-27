В Коми охотникам на волков выделят 6,3 млн рублей в 2021 году

Поправки в закон о республиканском бюджете Государственный Совет Коми
Фото: Архив "КП"
В Коми на вознаграждение охотникам на хищных животных направят в 2021 году 6,3 млн рублей. Соответствующие поправки в закон рассмотрят на предстоящем заседании члены Госсовета республики.
Предполагается, что выделяемая сумма должна покрыть и долги перед охотниками на волков. Задолженность на сегодняшний день составляет 1,2 млн рублей.
Напомним, что в республике за добычу опасного зверя можно получить 20 тысяч рублей.
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