В Сыктывкаре открылись еще семь пунктов вакцинации от COVID-19

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В Сыктывкаре открылись еще семь дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на базе Сыктывкарской городской поликлиники №3 действует два дополнительных пункта. Они располагаются на улице Коммунистической, 41 и улице Ленина, 75а.

На базе Эжвинской городской поликлиники работает два пункта по адресам: улица Мира, 27/6 и улица Мира, 27/7. Пункт вакцинации действует в поселке Краснозатонский по адресу: Нювчимское шоссе, 24, также в поселке Седкыркещ по улице Лазурной, 10 и в Верхней Максаковке по улице Красноборской, 32.

Помимо станционарных пунктов вакцинации в медицинских организациях по согласованию с медиками возможно организовать работу мобильных бригад вакцинации в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, в том числе с выездом в организации города для вакцинирования трудовых коллективов.

Записаться на вакцинацию можно через колл-центр медицинских учреждений, где проходит вакцинация или через форму обратной связи на сайтах поликлиник.

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