В Коми сельские жители могут получить выплаты на приобретение дома

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По линии регионального Минесльхоза 8 семей из Корткеросского, Прилузского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов Коми получили социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». До конца текущего года такие выплаты получат ещё пять семей.

В 2021 году на социальные выплаты гражданам, проживающим на сельских территориях, предусмотрено 47,7 миллиона рублей, из них средства федерального бюджета – порядка 14 миллионов рублей, республиканского бюджета – 33,7 миллиона рублей.

Кроме того, в рамках реализации региональной поддержки ещё 12 семей из Ижемского, Усть-Куломского и Усть-Цилемского районов стали обладателями средств на завершение индивидуального жилого дома при его готовности не менее 50%. На эти цели в этом году из республиканского бюджета выделено 10 миллионов рублей.

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