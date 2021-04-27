В Сыктывкаре горел дом: это мог быть поджог

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Коми

Во вторник, 27 апреля, в Сыктывкаре горел дом, предварительной причиной назван поджог. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 2.55. На улице Тентюковской загорелся частный жилой дом. Через девять минут на место прибыли пожарные. В 3:46 пожар удалось потушить. К счастью, в результате случившегося никто не погиб и не пострадал. Пламя повредило деревянную пристройку к дому и имущество на площади шесть квадратных метров. На месте происшествия работали шесть человек и две единицы техники.

Предварительная причина пожара – поджог, говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми горел многоквартирный дом

Из огня смогли спастись семь человек (подробнее)