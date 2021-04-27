Студентов вузов Коми отпустят на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

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Студенты Коми могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, которые ранее анонсировал глава государства Владимир Путин. Однако в федеральном министерстве образования уточнили, что вуз вправе «выстраивать деятельность организации самостоятельно».

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», - цитирует слова замглавы министерства Дмитрия Афанасьева ТАСС.

Напомним, ранее было объявлено, что с 4 по 7 мая будут нерабочими днями. Работа в эти дни не будет оплачиваться в двойном размере, так как они не входят в календарь праздничных дней. Однако и за размер зарплаты в конце месяца переживать не стоит, она придет в полном объеме.

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