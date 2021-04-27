В Коми восстановили права ребенка, оставшегося без попечения родителей

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В Коми прокуратура приняла меры по восстановлению прав лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Вследствие смерти матери и осуждения отца к лишению свободы за её убийство ребенок с двухлетнего возраста до достижения совершеннолетия находился в детских домах. Он обучался в среднем профессиональном образовательном учреждении. Эти обстоятельства в силу закона являлись основанием для лишения отца родительских прав.

При этом в детском доме и образовательной организации не принимали меры по лишению отца родительских прав. В итоге находившийся с раннего детства на государственном попечении гражданин лишен возможности реализовать право на обеспечение его жилым помещением.

Прокуратура обратилась в суд с заявление о признании заявителя лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей.

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