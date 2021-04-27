Сыктывкарца будут судить за то, что он убил знакомого топором

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 48-летнего местного жителя обвиняют в убийстве 33-летнего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в ноябре на улице Коммунистической. Между фигурантом и его пьяным 33-летним приятелем произошла ссора. Обвиняемый схватил лезвие топора и ударил знакомого лезвием топора по голове. Раненого увезли в больницу. В начале февраля пострадавший, не приходя в сознание, скончался от полученной тяжелой черепно-мозговой травмы.

Обвиняемый не признал свою вину. Уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу.

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