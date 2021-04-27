В Коми суд у трех человек отобрал права

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Суд лишил водительских прав троих жителей Усть-Цилемского района. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, была проведена проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Выяснилось, что трое местных жителей, несмотря на наличие заболеваний, препятствующих наличию прав на управление транспортными средствами, обладали этими правами.

Прокуратура обратилась в суд. Одним из ответчиков стал виновник смертельного ДТП в Усть-Цильме. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Решения суда в законную силу не вступили.

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