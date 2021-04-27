В Коми женщина, больная COVID-19, позвала своих знакомых на вечеринку

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В Коми осудили женщину за нарушение антиковидного режима. Жительница Ижемского района, зная о своем положительном статусе, позвала гостей на вечеринку, не задумываясь о том, что является переносчицей заболевания.

Как сообщает пресс-служба районного суда, женщина грубо нарушила предписанные ей эпидемиологические нормы и не соблюдала карантин на протяжении всей болезни.

Однако местная жительница отделалась лишь штрафом в размере 7,5 тысяч рублей.

- С учетом конкретных обстоятельств и характера совершенного административного правонарушения, личности виновной, исходя из принципов справедливости и законности, с применением оснований, при которых физическому лицу, привлекаемому к административной ответственности, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 500 рублей, - заявили в суде.

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