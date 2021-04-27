Жительница Коми заставила местную администрацию поменять ей газовую плиту

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В Емве жительница муниципальной квартиры обратилась в суд с иском к администрации городского поселения о возложении обязанности заменить газовую плиту и взыскать 5 350 рублей, потраченных на установку счетчиков газа и электроэнергии. В обоснование заявленных требований истец указала, что срок службы газовой плиты истек больше 6 лет назад, а приборы учета ей пришлось ставить за свой счет, так как ответчик ссылался на отсутствие средств.

Суд напомнил, что обязанность по оснащению муниципальной квартиры приборами учета электроэнергии и газа, а также замена газового оборудования в связи с его непригодностью лежит на администрации Емвы, и исковые требования удовлетворил.

Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета, производится без участия службы судебных приставов. Поэтому в ОСП по Княжпогостскому району поступил только один исполнительный лист – о замене газовой плиты.

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