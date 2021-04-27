Стало известно, как в майские праздники будет работать почта в Коми

Фото: пресс-служба УФПС Коми

Стало известно, как в майские праздники будет работать Почта России в Коми. Об этом сообщили в пресс-службе УФПС республики.

1 и 9 мая станут выходными днями для всех почтовых отделений. 30 апреля и 8 мая почтовые отделения всех классов закроются на час раньше. 2 мая почтовые отделения будут работать по обычному графику. 3 мая отделения Почты России будут принимать клиентов в соответствии с графиком субботы, а 10 мая – по режиму работы воскресенья. С 4 по 7 мая отделения будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. Пенсии и пособия в праздничные дни будут доставляться по расписанию, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ.

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