В Сыктывкаре изменится схема движения автобуса №7

Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре временно изменится схема движения автобуса по маршруту №7 по Пушкинскому проезду. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Схема движения автобусов изменена на период с 28 апреля 2021 года по 3 мая. Это связано с проведением земельных работ Сыктывкарских тепловых сетей филиала «Коми» ПАО «Т Плюс».

Движение автобусов по маршруту № 7 будет происходить в объезд по следующей схеме: Сысольское шоссе – улица Гаражная – улица Пушкина – улица Маркова и далее по маршруту в прямом направлении.

Движение транспорта будет ограничено на всю ширину проезжей части по Пушкинскому проезду напротив дома №103 по ул. Пушкина с 8.00 часов 26 апреля до 17.00 30 апреля 2021 года.

Помимо маршрута № 7, с 28 апреля 2021 года по 3 мая 2021 года будет изменена схема движения автобусов по маршрутам №4, №44.

Движение по маршруту № 4 будет осуществляться в объезд по следующей схеме: улица Гаражная – улица Пушкина – улица Маркова - Сысольское шоссе и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Движение по маршруту № 44 будет осуществляться в объезд по следующей схеме: Сысольское шоссе – улица Гаражная – улица Пушкина – улица Маркова и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

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