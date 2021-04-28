Около сотни домов в Коми отправят на принудительный капремонт

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В Коми 98 многоквартирных домов могут быть переведены со спецсчета на счет Фонда капитального ремонта. Это связано с тем, что там не проводится положенный по срокам капремонт.

В 2021 году на рассмотрение органом местного самоуправления направлена информация по 98 многоквартирным домам, собственники помещений в которых не организовали проведение капремонта в установленные регпрограммой сроки.

Собственники, формирующие накопления на предстоящий капитальный ремонт на специальном счете своего многоквартирного дома, обязаны обеспечить своевременное проведение работ по капремонту в соответствии со сроками, утвержденными Региональной программой или принять решение на общем собрании о переносе сроков проведения капремонта на более поздний период.

В противном случае комиссия при НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» будет обязана рассмотреть данный МКД на предмет необходимости проведения работ по капремонту.

Если комиссия установит, что в доме требуется провести предусмотренные регпрограммой работы, орган местного самоуправления примет решение о переводе накоплений со специального счета на общий счет регионального фонда капремонта с целью организации оперативного проведения необходимых ремонтных работ, разъясняет Служба строительного, жилищного и технического надзора (контроля) Республики Коми.

В 2020 году по указанной выше причине три многоквартирных дома были переведены на способ формирования фонда капремонта на счете регионального оператора.

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