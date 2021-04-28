Житель Вуктыла напал на полицейского

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Следком по Коми завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 37-летнего жителя Вуктыла, обвиняемого в оскорблении представителя власти и применении в отношении него насилия.

По данным следствия, в январе текущего года в квартиру дома по улице Коммунистической прибыл участковый уполномоченный местного отдела полиции для проверки сообщения о нарушении закона о тишине.

Во время разбирательства фигурант, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, публично, в присутствии других лиц неоднократно высказал в адрес правоохранителя оскорбления в грубой неприличной форме, толкнул полицейского и ударил его.

В ходе расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем, следователем собраны доказательства, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает Следком по Коми.

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