В детском саду Коми нашли остатки подозрительной крупы

5 апреля Управление Россельхознадзора по Республике Коми провело плановую выездную проверку в детском саду № 8 города Емвы.

В ходе проверки выявлен факт хранения остатков одной партии обезличенной крупы без маркировочного ярлыка в полиэтиленовом пакете потребительской тары.

МАДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» г. Емвы выдано предписание, составлен акт на ответхранение.

23 апреля 2021 года в отношении юридического, должностного и физического лиц составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по РК.

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