Следком Коми рассказал подробности гибели 45-летнего охотника на озере

На страшную находку утром 27 апреля натолкнулся местный житель Фото: архив "КП"

В Коми трагически погиб 45-летний мужчина. Его тело накануне нашли случайные люди на озере рядом с селом Помоздино.

Как рассказали в СК по РБ, мужчина глубокой ночью выехал на самодельной лодке на охоту. В какой-то момент «транспорт» потерял устойчивость и перевернулся, а мужчина оказался в ледяной воде. На данный момент точно неизвестно, умер ли мужчина от переохлаждения или от асфиксии – это выясняет судмедэкспертиза.

Как сообщает «Комиинформ», в день трагедии мужчина не был пьян. Местные жители говорят, что погибший готовился к сезону охоты, который официально не открыт, поэтому при нем было ружье.

По данному факту начата доследственная проверка. Сотрудникам СК предстоит установить точные детали того трагического дня.

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