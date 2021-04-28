Воркутинец украл с карты собутыльника 5 тысяч рублей

Фото: архив "КП"

В Воркуте местного жителя 1959 года рождения подозревают в краже 5 тысяч рублей с банковской карты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 60-летний воркутинец. Мужчина рассказал, что неизвестный, воспользовавшись его банковской карты, совершил покупки в разных магазинах города. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый знакомый потерпевшего, 1959 года рождения, который признался в содеянном.

В один из вечеров мужчины вместе распивали спиртное. Злоумышленник незаметно похитил карту у пенсионера и отправился с ней в торговые точки города. Зная о том, что при расходах до 1000 рублей картой можно воспользоваться без пароля, он приобрел на нее продукты и вещи. В общей сложности подозреваемый потратил 5 тысяч рублей. Затем фигурант подкинул карту владельцу, находясь в его квартире. Возбуждено уголовное дело.

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