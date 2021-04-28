В Коми водитель без прав вылетел в кювет и оказался в больнице

Фото: ГИБДД по Коми

В Сосногорске произошло жуткое ДТП, в котором пострадал 35-летний местный житель. Мужчина за рулем ВАЗ-21101 на высокой скорости вылетел в кювет. Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Коми, водитель не справился с управлением.

Машина от удара перевернулась, а мужчина получил серьёзные травмы. Прибывшие на место аварии медики осмотрели пострадавшего и выяснили, что у жителя Сосногорска поврежден позвоночник, сотрясение мозга, травма головы и раны на лбу.

Позже выяснилось, что мужчина не имела право садиться за рулем: он был лишен водительского удостоверения ранее. По данному факту начата проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно состояние годовалой девочки, пострадавшей в ДТП

В аварии она потеряла маму (подробности)